Президент США пообещал не дать Ирану получить ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока он занимает пост главы государства, Иран не сможет получить ядерное оружие. Об этом американский лидер сообщил в своем обращении, прямая трансляция велась на сайте Белого дома.

«Пока я являюсь президентом США, Ирану никогда не будет дозволено обладать ядерным оружием», — заявил Трамп. Он добавил, что Тегеран должен «отказаться от своих ядерных амбиций» и прекратить поддержку терроризма.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

Кроме того, Трамп анонсировал мощные санкции в отношении Тегерана. Он также призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения.

Трамп выступил с заявлением после того, как в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев, в США же указали, что жертв нет.

5 января Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД после убийства Сулеймани.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru