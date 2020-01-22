Макрон раскрыл в себе талант фотографа и попал на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон притворился фотографом на встрече коллег из Израиля и Кипра в Иерусалиме и раскрыл в себе новый талант. Произошедшее попало на видео, его выложил в своем Facebook президент Израиля Реувен Ривлин.

Он рассказал, что сначала встретился с Макроном, а затем должен был провести переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Однако в какой-то момент все они оказались в одном помещении, и французский лидер взял фотоаппарат и сделал снимок коллег.

«Президент Макрон увидел, насколько интенсивной была наша дипломатическая деятельность, и приложил руку к документированию этого события», — написал Ривлин. По его словам, тем самым французский лидер раскрыл в себе талант фотографа. Президент еврейского государства в комментариях также выложил снимок, сделанный Макроном.

На видео Ривлин стоит рядом с сидящим за столом Анастасиадисом. Когда мужчины поднимают взгляд, чтобы обратиться к фотографам, то замечают Макрона — он прячет лицо за фотоаппаратом. В конце видео французский лидер поворачивается к камере, а Ривлин с Анастасиадисом смеются.

20 января на конференции по Ливии в Берлине Макрон помог канцлеру Германии Ангеле Меркель найти российского президента Владимира Путина, которого «потеряли» на церемонии фотографирования.

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