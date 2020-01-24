Назван вариант решения проблемы осужденной за гашиш израильтянки

Гражданка Израиля Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам тюрьмы за хранение гашиша, может быть отправлена на родину для дальнейшего отбытия наказания. Об этом заявил глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена, передает «Интерфакс».

Он назвал этот шаг одним из вариантов решения «проблемы Иссахар».

23 января президент России Владимир Путин встретился в Израиле с матерью Иссахар. Глава государства пообещал ей, что все будет хорошо и что он учтет ее просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения.

11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил Нааму Иссахар к семи с половиной годам тюрьмы. При задержании в аэропорту Шереметьево весной того же года оперативники обнаружили у нее 9,6 грамма гашиша. Об освобождении гражданки еврейского государства просили Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.

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