Осужденная за гашиш израильтянка рассказала о жизни в российской тюрьме

Гражданка Израиля Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам тюрьмы за хранение гашиша, рассказала о жизни в исправительной колонии №1 в подмосковной Икше. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец», один из журналистов которой является членом Общественно-наблюдательной комиссии Московской области.

В беседе с ним девушка призналась в желании выпить кофе с мамой в родном Тель-Авиве. «Соскучилась по дому сильно. Сегодня день рождения у моей родной сестры Лият. Ей 33 года. Это был бы для нее лучший подарок, если меня освободят», — рассказала осужденная израильтянка.

Она добавила, что за время нахождения в колонии смогла выучить русский язык, который до ареста вообще не знала. Все это время, по словам Иссахар, она читала книги, занималась «йогой всей камерой» и рисовала. «Может быть, напишу книгу о российской тюрьме, но пока не знаю. Я пока не верю, что все это может скоро закончиться», — резюмировала она.

11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, разыскиваемого правоохранительными органами США, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты. 12 ноября Буркова экстрадировали.

23 января президент России Владимир Путин встретился с матерью Иссахар, отметив после встречи, что «все будет хорошо».

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