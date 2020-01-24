Кремль объяснил сложность с помилованием осужденной за гашиш израильтянки

Осужденная в России за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, эта сложность тормозит весь процесс, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 24 января.

«Есть российские законы, и они должны исполняться», — сказал он.

Комментируя реплику журналиста о том, что и бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский не просил о помиловании, Песков отметил, что СМИ многого не знают о помиловании бизнесмена. «Со временем вы узнаете об этом», — добавил официальный представитель Кремля.

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