Польша встревожилась из-за триумфа Путина в Израиле

Форум памяти жертв Холокоста в Израиле позволил президенту России Владимиру Путину осуществить триумфальное возвращение в мировые салоны. Этот факт тревожит Польшу, назвавшую итоги мероприятий в Иерусалиме определенно негативными, пишет Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что Путин вопреки опасениям не стал обвинять Польшу в развязывании Второй мировой войны, однако для Варшавы этот день все равно оказался плохим. Автор материала Михал Шулджиньский пишет, что представители Израиля, США, Германии, Франции и России заявили о версии войны, в которой все начинается с конфликта Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Польская сторона считает, что в первые два года «эти диктаторы сотрудничали».

По данным издания, второй причиной тревоги Польши стал тот факт, что мировые лидеры встречали российского президента как равноправного. «По иронии судьбы о мировом порядке и стремлении к правде говорил именно Путин, который в последние два десятилетия сам стал одной из основных угроз и искажал историю», — говорится в материале.

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Еще одной неприятной новостью для Варшавы стала идея Путина провести на площадке ООН саммит с участием США, России, Франции, Китая и Великобритании на тему нового глобального устройства, которую радостно принял французский президент Эммануэль Макрон. Это, по мнению журналиста, подтверждает позицию лидера Франции о том, что европейская безопасность должна опираться на союз с Москвой, а не с Вашингтоном.

Путин приехал на Форум памяти Холокоста в Иерусалиме 23 января. В ходе визита он открыл в центре города монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, и встретился с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки.

Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на форум. Свое решение Дуда объяснил, в частности, тем, что ему не предложили выступить наравне с президентом Путиным, Макроном и другими представителями европейских государств. В Польше сочли, что ситуация, при которой Дуда будет «сидеть и слушать лживые слова президента Путина, не имея возможности ответить, не годится».

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