Лавров расплакался

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать слез на церемонии открытия памятника героям Блокады в Израиле. Видео с расплакавшимся главой МИД опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как министр протирает глаза и поправляет очки. «Довели Лаврова до слез», — отметил журналист.

Министр вместе с президентом России Владимиром Путиным находится в Иерусалиме. Визит российского лидера в Израиль приурочен к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и Дню памяти жертв холокоста.

Ранее Путин в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что холокост — общая трагедия России и Израиля.

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