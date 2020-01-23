Евреи возмутились католическим храмом в Освенциме и потребовали его закрыть

Католический храм, действующий в настоящее время на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), должен быть закрыт, так как его существование представляет собой угрозу сохранению целостности памяти о холокосте. Такое мнение высказал в своей статье автор издания The Jerusalem Post Ави Вайсс (Avi Weiss).

По словам Вайсса, в годы Второй мировой войны в здании данной церкви располагалась штаб-квартира нацистского командования, где многих заключенных концлагеря подвергали пыткам и насиловали. При этом, отметил автор, католическая церковь не оказывала еврейскому населению, уничтожавшемуся в годы холокоста, никакой помощи.

Кроме того, подчеркнул Вайсс, тот факт, что церковь продолжает действовать и по сей день, нарушает соглашение, подписанное в 1987 году между кардиналами и еврейскими религиозными лидерами Европы, согласно которому на территории, где располагался комплекс концлагерей Аушвиц-Биркенау, запрещалось создание постоянного католического храма. Также, считает автор The Jerusalem Post, нынешнее положение дел идет вразрез и с конвенцией ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. «Когда лагеря разрушатся, все выжившие умрут, и мы, второе поколение, тоже умрем, единственное, что останется в Биркенау — это церковь с ее крестами», — возмутился Вайсс.

По его словам, действующая на территории бывшего концлагеря церковь должна перестать функционировать — вместо нее должен быть открыт новый храм непосредственно на территории города. Содействовать этому должны как власти Польши, с разрешения которых в настоящее время работает храм, так и нынешний глава Ватикана Папа Римский Франциск.

Здание, в котором в настоящее время располагается действующий католический храм, было построено для нужд нацистского командования в 1944 году. После войны его отдали католической церкви. Неподалеку, в здании лагерного театра, также располагался монастырь ордена кармелиток, где в конце 1980-х годов был установлен восьмиметровый крест, что вызвало возмущение еврейского населения. В 1993 году монастырь был закрыт по указу Папы Римского Иоанна Павла II.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцима, в 60 километрах от Кракова. За пять лет, с 1940 по 1945 годы, там погибли более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых составляли евреи. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста. 27 января 1945 года войска Красной армии освободили концлагерь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!