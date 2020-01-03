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Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

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В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом сообщает The Times.

В ходе представления одетые в форму Гестапо со свастикой старшие дети показывали, как травят газом стоящих на коленях малышей. При этом на последних были полосатые робы, а действие проходило на фоне колючей проволоки.

После сценки перед собравшимися выступил спикер, чьи родители были уничтожены а Аушвице. Он заявил, что Польша заслуживает компенсации от Германии за зверства нацистов.

В мае 2019 года в Instagram запустили проект, посвященный 13-летней Еве Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме. В специально созданном аккаунте публиковались отрывки из настоящего дневника девочки, который после Второй мировой войны нашла ее мама.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцима, в 60 километрах от Кракова. За пять лет там погибли более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых составляли евреи. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста.

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