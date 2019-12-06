Меркель впервые посетила Освенцим

В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в концлагерь Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Ее поездка проходит в преддверии 75-й годовщины освобождения лагеря. Видео опубликовано на YouTube-канале Euronews.

На кадрах видно, как Меркель прошла под надписью Arbeit macht frei («Труд делает свободным»). Сообщается, что канцлер впервые посетила концлагерь.

В июле российскому лидеру Владимиру Путину направили приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в Польше.

Мероприятия по случаю годовщины пройдут в Освенциме 27 января 2020 года. Отмечается, что руководство музея, созданного на месте лагеря, ранее проинформировало несколько десятков стран о мероприятиях.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцима, в 60 километрах от Кракова. За пять лет там погибли более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых составляли евреи. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста.

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