Позитивное фото из Освенцима разгневало пользователей соцсетей

Пользователей Instagram и других соцсетей разгневала фотография довольной утки, сделанная у нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). По их мнению, автор проявил неуважение и бессердечие к ужасам, с которыми столкнулись находившиеся там люди.

Публикация появилась в аккаунте Atukapil, который размещает снимки с игрушечной улыбающейся уткой на фоне различных мировых достопримечательностей.

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Фотографию заметил Государственный музей Аушвиц-Биркенау. В комментарии в Twitter сотрудники учреждения не стали прямо оценивать действия пользователя и задали вопрос: «Что, если кто-то путешествует с резиновой уткой и, используя ее в качестве художественного образа для Instagram, приходит в музей в Освенциме? Резиновая утка перед Воротами смерти является проявлением неуважения, даже если и непреднамеренно? Или это побочный эффект визуализации нашего мира, который нужно принять или игнорировать?» — говорится в посте. Музей отметил, что, судя по описанию снимка, автор знал историю концлагеря и имеет представление об ужасах, которые там происходили.

В комментариях фотографа раскритиковали за подобный шаг. По мнению пользователей, это было «чрезвычайно неуважительно», «нечувствительно и безвкусно». Один из юзеров подчеркнул, что концлагерь — совсем не то же самое, что обычная достопримечательность. Автор снимка же, по его мнению, «рассматривает это как просто еще одно фото», что «черство и позорно» с его стороны.

Через несколько часов музей сообщил об извинениях со стороны автора аккаунта, снимок также был удален из профиля. «В посте не было намерений проявить неуважение или создать спор по этому вопросу. Я искренне извиняюсь перед музеем и всеми, кого оскорбила эта публикация», — написал фотограф в обращении.

В мае сообщалось, что в Instagram запустили проект, посвященный 13-летней Еве Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме. В специально созданном аккаунте публиковались отрывки из настоящего дневника девочки, который после Второй мировой войны нашла ее мама.

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