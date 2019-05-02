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В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

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В социальной сети Instagram появился аккаунт 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме. Как сообщает The New York Times, данные для публикаций взяты из настоящего дневника девочки, который после Второй мировой войны нашла ее мама.

Спонсором eva.stories выступил израильский бизнесмен Мати Кохави, стоимость проекта составила несколько миллионов долларов. По замыслу создателей, этот аккаунт должен выглядеть так, как он выглядел бы во время холокоста.

«Мы нашли дневник и сказали: "Давайте предположим, что вместо ручки и бумаги у Евы был смартфон, и задокументируем, что с ней происходит". Поэтому мы привезли смартфон в 1944 год», — сказал Кохави.

Рассказ о Еве начинается с небольшого видеоролика, в котором девочка празднует свой день рождения. Она танцует с подружками, влюбляется и получает первую в жизни пару туфель. Счастливые моменты прерывает вторжение нацистов в ее город. Еву сначала везут в гетто, а оттуда — в лагерь смерти.

Аккаунт еврейской девочки вызвал шумиху во всем мире. Еще до того, как в нем появились публикации, на страницу подписались более 200 тысяч человек.

В марте немецкая группа Rammstein выпустила клип на песню Deutschland, в котором артисты выступили в роли узников нацистского концлагеря. Ролик вызвал негативную реакцию в Центральном совете евреев в Германии, а также у уполномоченного федерального правительства по борьбе с антисемитизмом.

В октябре 2018 года в Израиле состоялся конкурс красоты среди переживших холокост женщин. Самой красивой была признана 93-летняя Това Рингер. Главной целью мероприятия его организаторы считают улыбки женщин, прошедших ужасы нацистского преследования.

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