Среди переживших Холокост устроили конкурс красоты

В Израиле 93-летняя Това Рингер (Tova Ringer) получила титул «Мисс пережившая Холокост». Об этом сообщает Reuters.

Ежегодный конкурс красоты среди переживших Холокост женщин прошел в городе Хайфа в воскресенье, 14 октября. Организаторы мероприятия считают его главной целью заставить улыбнуться женщин, прошедших ужасы нацистского преследования, и подарить им вторую молодость вместо той, что была украдена войной. Все 12 участниц прошлись по подиуму — некоторые с помощью ассистентов — в черных платьях, с прическами и макияжем. Участниц поддерживали их многочисленные родственники и другие зрители.

«Я очень рада. У меня нет слов для работающих здесь людей. Они дарят нам столько сердечного тепла. Не поверила бы, что в моем возрасте я буду красоткой», — рассказала рожденная в Польше Рингер, чьи родители, бабушка и четыре сестры погибли в Аушвице.

Самой молодой участнице было 74 года, и она до сих пор работает учительницей, несмотря на последствия пневмонии, которую она пережила в детстве в Румынии.

Конкурс вызывает смешанную реакцию в обществе: некоторые пережившие Холокост люди считают, что он обесценивает память о смертях шести миллионов евреев, погибших из-за нацистских преследований.

52-летний гость конкурса Ян Фишер (Jan Fischer) из Мюнхена, напротив, назвал мероприятие «замечательным праздником»: «Для моего поколения очень важно знать историю Холокоста, а для меня было важно поддержать этих людей. Надеюсь, геноцид больше никогда не повторится».

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