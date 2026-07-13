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08:20, 13 июля 2026Россия

В столице региона России эвакуировали жителей из-за падения беспилотника на многоэтажку

Авдеев: Во Владимире эвакуировали жителей из-за падения беспилотника на многоэтажку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Во Владимире эвакуировали жителей из-за падения беспилотника на многоэтажку. Об этом сообщил глава российского региона Александр Авдеев в Telegram.

Всего эвакуировали 39 человек, среди них — 8 детей. «Часть эвакуированных –- в пункте временного размещения, остальные –- у родных и близких», — пояснил губернатор.

В результате атаки в одной из квартир оказалось повреждено остекление. В этот момент в квартире никого не было. Обошлось без пострадавших.

«Оперативные службы обследуют места падения частей беспилотного летательного аппарата», — добавил Авдеев.

Ранее сообщалось, что ряд строений в Московской области получили повреждения после налета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пять человек пострадали, еще троих спасти не удалось.

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