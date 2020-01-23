Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Зеленский заявил, что, прилетев в Израиль, украинская делегация узнала, что из-за огромного интереса к форуму и ограниченного количества мест на него оказалось трудно попасть тем, кто пережил Холокост.

«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это «не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины». Члены делегации будут участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведут встречи с руководством Израиля.

«Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг — сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», — заключил Зеленский.

Ранее офис Зеленского сообщил, что президент Украины может пересечься на полях форума с российским лидером Владимиром Путиным. Если встреча состоится, Зеленский намерен обсудить вопрос дальнейших обменов заключенными между Москвой и Киевом. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Киев запросил о встрече двух лидеров, из-за насыщенного графика Путина беседа может состояться «на ногах».

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