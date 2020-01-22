Киев запросил у Москвы встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил у Москвы встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, из-за насыщенного графика президента РФ беседа может пройти «на ногах», заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости в среду, 22 января.

«Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам [форума в Израиле], это неизбежно», — сказал Ушаков.

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Он подчеркнул, что российская сторона не отвечала отказом на запрос Киева о встрече двух лидеров, однако с учетом графика продолжительные встречи вряд ли возможны. По его словам, подобные предложения поступали от многих государств.

20 января Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel выразил мнение, что президент РФ понимает его позицию о независимости Украины.

31 декабря 2019 года Владимир Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом.

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