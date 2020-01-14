Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте

Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января. Такое предположение озвучил сопредседатель фракции Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады, сообщает «Украинская правда».

Он заявил, что «общество требует ясности относительно Омана». «По версии властей получается, что последним желанием султана на смертном одре было увидеть именно нашего, как его называют, "величайшего лидера современности"», — отметил депутат.

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Однако, продолжил Герасимов, «все умные люди понимают», что Зеленский не ездил в Оман с официальным визитом. «Была поездка в частных или иных целях. И поэтому нас всех очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией», — сказал соратник Порошенко.

Все это «очень похоже на тайные переговоры», считает Герасимов. «С Новым годом, страна оманутых избирателей», — заключил он.

Ранее Obozrevatel.com сообщал, что во время поездки Зеленского в Оман туда летал самолет лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.

5 января появились фотографии отдыха Зеленского на роскошном курорте в Омане. Пресс-служба президента заявила, что он приехал туда за своей счет и проведет официальные встречи на высшем уровне. Зеленский прервал поездку после крушения украинского Boeing в Иране.

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