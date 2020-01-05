Зеленский тайно улетел на элитный курорт

Президент Украины Владимир Зеленский отдыхает с семьей на курорте Маскат в Омане. Там его сфотографировали утром 5 января, пишет «Страна.ua», публикуя снимки, на которых запечатлен похожий на Зеленского человек в солнцезащитных очках и кепке.

Глава государства и его родственники поселились в пятизвездочном Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel. Стоимость ночи в президентском люксе этого отеля достигает четырех тысяч евро (276,9 тысячи рублей), отмечает издание. Незадолго до прибытия Зеленского в Оман туда для подготовки его поездки приехал начальник президентской охраны Максим Донец.

Украинский лидер встретил Новый год на горнолыжном курорте Буковель, где его заметили другие отдыхающие. Оттуда он, по информации «Страны.ua», улетел 2 января в Киев, а затем отправился в Оман. Информация о его поездке официально не разглашалась.

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Курорты Маската, столицы и крупнейшего города Омана, считаются элитными, там расположено множество пятизвездочных отелей.

Предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко в бытность главой государства, по данным журналистов, тайно вывозил семью на отдых на Мальдивские острова, используя изготовленные правоохранительными органами документы с вымышленными именами. По факту этой поездки уже после президентства Порошенко было возбуждено уголовное дело, а Зеленский шутил, говоря о том, что большинство украинских семей несчастливы: «Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах».

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