Опубликована декларация о доходах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии «Квартал 95». Об этом говорится в декларации, которая была опубликована на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

В документе значится, что президент Украины в конце прошлого года получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов) от киностудии и 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации за использование торговой маркой.

В мае сообщалось, что в 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов. Почти половина средств (4,2 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов)) была заработана в студии «Квартал 95».

13 августа сообщалось, что Зеленский выполнил предвыборное обещание полностью выйти из бизнеса и передал соратникам и партнерам свои доли во всех компаниях, в том числе в «Квартале 95».

Зеленский основал студию «Квартал 95» в 2003 году. До избрания президентом он был художественным руководителем проекта. В сериале «Слуга народа» Зеленский сыграл учителя истории, который становится президентом Украины. Глава государства отмечал, что у него и его персонажа много общего: их объединяют общие ценности и стремление улучшить жизнь украинцев.

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