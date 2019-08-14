Студия Зеленского пошутила над его близостью с Богданом

Актеры комедийной студии «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский, показали пародию на главу государства в первом без его участия концерте. Кадры с выступления в Одессе опубликованы на YouTube.
Один из номеров посвятили близким отношениям Зеленского с главой его офиса Андреем Богданом. Актер, играющий чиновника, всюду ходит за исполнителем роли главы государства и шепчет на ухо, даже когда «Зеленский» говорит по телефону или занимается спортом.
Кроме того, как передает «Радio Свобода», на концерте пошутили и над разносами, которые устраивает президент чиновникам на местах: «Нынешний президент вообще не "по девочкам". Он сейчас в основном "по таможенникам", полиции, все такое». На шоу показали также пародии на мэра Киева Виталия Кличко, бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
Выступление студии «Квартал 95» покажут по телевидению в День независимости Украины 24 августа.
13 августа сообщалось, что Зеленский выполнил предвыборное обещание полностью выйти из бизнеса и передал соратникам и партнерам свои доли во всех компаниях, в том числе в «Квартале 95».