Киностудия Зеленского высмеяла старых украинских политиков

Видео: Студия Квартал 95 Online / YouTube

Студия «Квартал 95», которую до вступления на пост президента Украины возглавлял Владимир Зеленский, записала сатирический ролик, высмеивающий политиков, которые уже не в первый раз избираются в Верховную Раду. Видео опубликовано на YouTube-канале студии.

В ролике один из персонажей сериала «Слуга народа» — премьер-министр и коррупционер Юрий Чуйко — рассказывает о своем пути в украинский парламент. «Я обычный депутат Верховной Рады трех последних созывов. И я хочу еще», — представляется он зрителям. По его словам, он не сомневается в успехе и сможет попасть в парламент снова благодаря обычным украинцам, потому что «пока в стране существует мажоритарка (мажоритарная система выборов, которую Зеленский предложил отметить как слишком коррумпированную — прим. «Ленты.ру») — чудеса случаются».

После этого Чуйко перечисляет приемы, с помощью которых политики добиваются поддержки населения: социальные пакеты с гречкой и календариками для пенсионеров, ремонт школ, фотография с высаженным деревом, селфи с молодежью и крики на политических ток-шоу. По ходу ролика встречается лозунг «кампании Чуйко»: «Вiра, Надiя, Юрiй Iванович». Он не только обыгрывает выражение «Надежда, Вера и Любовь», но и является сатирической отсылкой к предвыборному лозунгу пятого президента Украины Петра Порошенко «Армия, мова, вiра».

«Твердая, уверенная походка и все, я уже тут, — говорит Чуйко, подходя к зданию Верховной Рады. — И все это благодаря вам, дурни».

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Первый сезон комедии «Слуга народа» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. По сюжету главный герой — простой учитель истории, которого сыграл Зеленский, становится президентом Украины. Заняв этот пост, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, но встретил сопротивление олигархов и чиновников.

Юрий Иванович Чуйко — главный антагонист первого сезона сериала. Сыгранный актером Станиславом Бокланом премьер-министр Украины изначально помогает персонажу Зеленского освоиться на посту президента, пока не выясняется, что он является главным коррупционером страны, который препятствует реформам.

Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Решение об их проведении принято после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к ней со стороны граждан. На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 кандидатов будут избраны по одномандатным округам — «мажоритарке». Первым законопроектом, который Зеленский подал в парламент в качестве президента, было предложение об изменении избирательного законодательства и отмене мажоритарных округов, однако Верховная Рада отказалась его рассматривать.

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