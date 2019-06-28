Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем конституции и призвал принять участие во флешмобе. Видео с поздравлением он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, Конституция Украины — это та книга, которую должен прочитать каждый украинец. Кроме того, он надеется, что День конституции станет любимым праздником граждан не только потому, что у них появляется дополнительный выходной, но потому, что они знают, любят и уважают этот документ.

Чтобы добиться этого, президент призвал граждан принять участие во флешмобе — записать короткий видеоролик с рассказом о своей любимой статье основного закона Украины. Сам Зеленский выбрал третью статью основного закона, которая гласит: «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью». Ролики, участвующие во флешмобе, Зеленский предложил публиковать под хештегом #моялюбимаястатья.

Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья. «Это статья 80. Про неприкосновенность», — пояснил Зеленский.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!