Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным

Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — заявил собеседник агентства.

Таким образом, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

На заседании присутствовали 17 судей, оно проходило в закрытом режиме.

В конце мая Верховный суд Украины отклонил иск о незаконности роспуска парламента и передал его на рассмотрение в КСУ. Суд разъяснил, что решение президента не является реализацией его управленческих функций, следовательно, данный спор не может рассматриваться в суде административной юрисдикции.

Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады 20 мая во время инаугурационной речи, а на следующий день был опубликован соответствующий указ. Парламентские выборы назначены на 21 июля. Как уточняла ЦИК, избирательный процесс начинается автоматически после вступления указа в силу и не может быть остановлен даже по решению суда.

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