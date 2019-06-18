Судьи Конституционного суда Украины переругались

Конституционный суд Украины (КСУ) на закрытом заседании не смог принять решение о легитимности указа президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады. Как сообщает «Страна.ua», между сторонниками и противниками документа произошла перепалка.

За признание указа неконституционным выступили двое судей — Николай Мельник и Игорь Слиденко, которых на Украине связывают с партией «Народный фронт». Им оппонировали Виктор Колесник и Олег Первомайский.

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К общему мнению стороны так и не пришли. Следующее заседание КСУ по этому вопросу состоится через неделю.

Накануне, 17 июня, Зеленский выразил уверенность в законности своего указа о роспуске Рады. Он также посетовал на затягивание рассмотрения вопроса, но не захотел оказывать влияние на решение суда.

В конце мая Верховный суд Украины отклонил иск о незаконности роспуска парламента и передал его на рассмотрение в КСУ. Суд разъяснил, что решение президента не является реализацией его управленческих функций, следовательно, данный спор не может рассматриваться в суде административной юрисдикции.

Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады 20 мая во время инаугурационной речи, а на следующий день был опубликован соответствующий указ. Парламентские выборы назначены на 21 июля. Как уточняла ЦИК, избирательный процесс начинается автоматически после вступления указа в силу и не может быть остановлен даже по решению суда.

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