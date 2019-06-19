Киевский суд нашел доказательство конституционности указа Зеленского

Окружной административный суд Киева подтвердил конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Уточняется, что в удовлетворении иска депутата Верховной Рады Андрея Деркача отказано. Ранее он обратился в суд с требованием обязать правящую коалицию утвердить Ульяну Супрун в должности министра здравоохранения (сейчас она считается исполняющей обязанности).
Суд запросил у главы фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП, сменил название на «Европейскую Солидарность» — прим. «Ленты.ру») Артура Герасимова и лидера фракции «Народный фронт» Максима Бурбака список входящих в коалицию депутатов. Главы фракций проигнорировали это требование, а первый замруководителя аппарата Рады Петр Бондарь заявил, что не владеет этой информацией.
На основании этого суд отказал Деркачу в удовлетворении иска, мотивировав свое решение отсутствием доказательств существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.
Накануне, 17 июня, Зеленский выразил уверенность в законности своего указа о роспуске Рады. Он также посетовал на затягивание рассмотрения вопроса, но не захотел оказывать влияние на решение суда.
Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд доказательства неконституционности соответствующего указа о роспуске парламента. «Я передал как председатель Верховной Рады в Конституционный суд несколько важных документов. Один из них — это документ численности двух фракций, которые входили в состав [парламентской] коалиции», — сказал он. Также Парубий передал судьям все заявления депутатов о выходе из коалиции.
В конце мая Верховный суд Украины отклонил иск о незаконности роспуска парламента и передал его на рассмотрение в КСУ. Суд разъяснил, что решение президента не является реализацией его управленческих функций, следовательно, данный спор не может рассматриваться в суде административной юрисдикции.
Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады 20 мая во время инаугурационной речи, а на следующий день был опубликован соответствующий указ. Парламентские выборы назначены на 21 июля. Как уточняла ЦИК, избирательный процесс начинается автоматически после вступления указа в силу и не может быть остановлен даже по решению суда.