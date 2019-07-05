Украинских депутатов «купили» на аукционе

Партия экс-министра обороны Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» выпустила предвыборный ролик, в котором олигархи покупают депутатов Верховной Рады. Видео опубликовано на YouTube-канале политика.

В ролике мужчина, обращаясь к «уважаемым олигархам», объявляет открытым аукцион по покупке депутатов Верховной Рады. Рекламируя лоты, он говорит, что депутаты «отберут землю у украинцев и отдадут ее вам». Одного из таких депутатов спускают с молотка за 500 тысяч долларов.

Вскоре олигархи устают от аукциона. Один из присутствующих на мероприятии людей, напоминающих своей внешностью бизнесмена Игоря Коломойского, говорит: «Алё, гараж, что ты нам впариваешь?», после чего олигархи требуют назвать цену Гриценко и «Гражданской позиции», организатор аукциона перебирает бумаги, но не может ничего найти.

Ролик заканчивается словами Гриценко о том, что его партия «не продается и Украину продать не позволит».

Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля. Партия Гражданская позиция, согласно результатам опросов, не проходит в парламент, набирая 2,4 процента голосов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!