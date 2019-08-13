Зеленский выполнил обещание выйти из бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский передал все свои доли в компаниях соратникам и партнерам. Об этом сообщает УНИАН.

Речь идет о 10 компаниях, в которых у Зеленского была доля. Смена собственника оказалась чисто номинальной, партнеры гарантируют возврат долей Зеленского через пять лет. Отмечается, что все изменения в структуре собственности компаний были оформлены весной 2019 года.

Свои доли президент передал Тимуру Миндичу, Борису Шефиру и его брату Сергею, который назначен советником главы государства.

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В июле Шефир заявлял, что Зеленский вернется в кинобизнес по истечении президентского срока.

Сергей Шефир является сооснователем «Студии Квартал 95» и ближайшим партнером семьи Зеленских. Они контролируют 10 компаний, входящих в бизнес-конгломерат. В интервью изданию «The Бабель» Шефир заявлял, что Зеленский оставил свою долю в бизнесе на время президентства ему или его брату Борису, однако уточнить информацию затруднился. Кроме того, Шефир ушел в политику за Зеленским сразу после инаугурации последнего. Соответствующий указ был подписан в течение нескольких часов после торжественной церемонии.

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