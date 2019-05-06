Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир в интервью изданию «The Бабель».

По его словам, политик передал другим компаньонам «какое-то право голоса, влияние». «Отдал кому-то свою долю [в компании "Квартал 95"]. Может мне, может Борису [Шефиру], я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем», — подчеркнул Шефир.

Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно. «Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем», — добавил он.

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Как ранее писала Liga.net, кинокомпания Зеленского «Квартал 95» является конгломератом из нескольких фирм, студий и агентств. Всего у политика 17 бизнес-партнеров, совместно с женой они владеют долями примерно в 20 юридических лицах, в том числе пяти зарубежных компаниях, одна из которых занимается покупкой недвижимости в Италии.

Борис и Сергей Шефиры являются сооснователями «Студии Квартал 95» и ближайшими партнерами семьи Зеленских. Они контролируют 10 компаний, входящих в бизнес-конгломерат.

В январе избранного президента Украины уличили в деловых связях с Россией. СМИ выяснили, что кипрская фирма Green Family Ltd., являющаяся учредителем ООО «Квартал 95», также числится учредителем российской компании «Грин Филмс», получавшей средства Минкультуры России. Зеленский входил в число бенефициаров Green Family Ltd. В конце января политик объявил, что вышел из состава ее владельцев.

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