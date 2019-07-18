В киностудии Зеленского рассказали о его возвращении

Владимир Зеленский вернется к работе в студии «Квартал 95» по истечении его первого президентского срока. Об этом рассказал помощник президента Сергей Шефир в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, «Квартал» для него и Зеленского — это дело всей жизни, которое они оставили лишь на время, «чтобы сделать что-то важное для страны». «Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта — это Оскар», — отметил он.

При этом он не смог сказать, вернется ли Зеленский к актерской деятельности после того, как оставит президентский пост. По его словам, «Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы». В том, что Зеленский продолжит делать кино в качестве продюсера сомнений нет, говорит Шефир.

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Ранее в том же интервью Шефир заявил, что Украина добьется прямых переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также отметил, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Сергей Шефир является сооснователем «Студии Квартал 95» и ближайшим партнером семьи Зеленских. Они контролируют 10 компаний, входящих в бизнес-конгломерат. В интервью изданию «The Бабель» Шефир заявлял, что Зеленский оставил свою долю в бизнесе на время президентства ему или его брату Борису, однако точную информацию назвать затруднился. Кроме того, Шефир ушел в политику за Зеленским сразу после инаугурации последнего. Соответствующий указ был подписан в течение нескольких часов после торжественной церемонии.

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