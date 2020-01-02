Зеленского заметили на популярном курорте

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель. Фотографии с ним опубликовали пользователи Instagram.

«Если год начался со встречи с президентом — он обречен быть успешным», — говорится в подписи к снимку, на котором запечатлен Зеленский.

Как сообщает РБК-Украины, перед праздниками Зеленский говорил журналистам, что хотел бы встретить Новый год в Карпатах.

В апреле 2019-го, после победы в президентской гонке, лидер Украины отправился с семьей на отдых в турецкий Бодрум. Сотрудники отеля, где отдыхал президент, отметили, что в целом он производит хорошее впечатление, и охарактеризовали его как «простого, приятного и весьма симпатичного человека».

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