Киев объяснил появление Зеленского на элитном курорте

Президент Украины Владимир Зеленский, который 5 января появился на элитном курорте в Омане, в ближайшие дни проведет в этом государстве встречи на высшем уровне. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы украинского лидера.

«В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину», — объяснили в Офисе президента. Там отметили, что глава государства и члены его семьи отбыли в эту страну рейсовым самолетом за свой счет.

С кем именно будет встречаться Зеленский, в Киеве не уточнили. «Ленте.ру» не удалось обнаружить в оманской прессе каких-либо публикаций, анонсирующих встречи на высшем уровне с участием президента Украины.

Ранее 5 января издание «Страна.ua» опубликовало несколько фотографий из отеля на оманском курорте Маскат, на которых запечатлен Зеленский. Он и его семья поселились в пятизвездочном Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel. Украинский лидер встречал Новый год в Буковеле, 2 января улетел в Киев, а затем без огласки отправился в Оман.

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Предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко в бытность главой государства, по данным журналистов, тайно вывозил семью на отдых на Мальдивские острова, используя изготовленные правоохранительными органами документы с вымышленными именами. По факту этой поездки уже после президентства Порошенко было возбуждено уголовное дело, а Зеленский шутил, говоря о том, что большинство украинских семей несчастливы: «Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах».

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