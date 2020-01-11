Главное
Россия
Мир
Бывший СССР
Экономика
Силовые структуры
Наука и техника
Культура
Спорт
Интернет и СМИ
Ценности
Путешествия
Из жизни
Дом
Статьи
Галереи
Видео
Спецпроекты
Мотор
Хочешь видеть только хорошие новости? Жми!
Лента добра активирована. Это зона смеха, позитива и единорожек.
Лента добра деактивирована. Добро пожаловать в реальный мир.
Лента добра
Мир
Только важное и интересное — в нашем Facebook
подписаться
Все
Политика
Общество
Преступность
Происшествия
Конфликты
Страноведение
Выборы
Архив
Последние новости
00:19
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости
02:59
Совбез ООН продлил гуманитарную помощь Сирии
02:23
Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани
02:10
Житель Белоруссии избил украинца из-за спора о Сталине
01:15
Трамп оценил решение принца Гарри и Маркл сложить королевские полномочия
01:08
Появилось видео опасного сближения российского корабля с эсминцем США
01:06
Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером
00:55
Новичок АПЛ обыграл «Вест Хэм» и вышел на пятое место
00:24
Трамп рассказал о планах Сулеймани атаковать четыре посольства США
Вчера
На Украине возмутились продажей консервов с «кусочками русскоязычных младенцев»
Новости партнеров
03:27, 11 января 2020
Умер правивший 50 лет султан Омана
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эдуард Песов / РИА Новости
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает
РИА Новости
.
Перейти в «Мою Ленту»
Другие материалы рубрики
Мир
00:02
7 января
Все оттенки красного
«Короли нации» и их дворцы. Для кого в Северной Корее строят улицы и небоскребы?
21:22
—
10 января
США оценили потери Ирана из-за санкций Трампа
20:49
—
10 января
Сингапурец заказал секс-куклу в виде ребенка и попался полиции
20:22
—
10 января
Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике
Мир
00:01
2 января
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
19:52
—
10 января
Расчищенное от улик место падения «Боинга» в Иране сняли на видео
19:06
—
10 января
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
19:02
—
10 января
США ввели санкции против Ирана
Мир
00:02
31 декабря 2019
Те, кто ушли
Главные утраты 2019 года
18:57
—
10 января
В НАТО поверили в версию о сбитом Ираном украинском самолете
18:12
—
10 января
Россия встала на защиту Ирана в деле украинского «Боинга»
17:25
—
10 января
Берлин признал «русскую мафию» лидером преступного мира
Россия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о ночных избиениях в части
«С одной стороны были гантели, с другой — запои»
Врачи спасли раненную в живот беременную россиянку и ее ребенка
Сквозь границы
Американский ученый попал в Россию конца 90-х. Каким он увидел Русский Север?
Умер манул-долгожитель из Московского зоопарка
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Россиянин потребовал через суд признать его потомком Ивана Грозного
Все материалы
Мир
США оценили потери Ирана из-за санкций Трампа
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Сингапурец заказал секс-куклу в виде ребенка и попался полиции
Украинский самолет разбился в Иране
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа
Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике
Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке
В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны
Расчищенное от улик место падения «Боинга» в Иране сняли на видео
Все материалы
Бывший СССР
Украина назвала две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Украина захотела расшифровать черные ящики Boeing 737 в Киеве
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
На Украине подтвердили разворот упавшего в Иране самолета
Вся жизнь — война
28 лет назад Нагорный Карабах провозгласил независимость. И до сих пор пытается ее отстоять
Украина прокомментировала видео возможной ракетной атаки на лайнер в Иране
Все материалы
Экономика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Банки не справились со сбором биометрии у россиян
Все материалы
Силовые структуры
Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Генералу Минобороны из Центра примирения враждующих в Сирии пригрозили сроком
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
«На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные»
Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году
Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку
Все материалы
Наука и техника
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Смартфон Xiaomi получит рекордный объем памяти
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Появился сценарий удара F-35 по «сбившему» украинский Boeing 737-800 «Тору»
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Геймеры назвали лучшую игру десятилетия
Все материалы
Спорт
Новичок АПЛ обыграл «Вест Хэм» и вышел на пятое место
«На его бои ходили как на спектакль»
Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Макгрегор засомневался в проведении боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Испытание «шпорами»
На чем можно заработать в 22-м туре АПЛ
Боец MMA проиграл нокаутом за 55 секунд и попытался сломать ногу судье
«В Англии чувствуешь себя особенным»
Детство в Испании, яркая карьера в «Ливерпуле» и море титулов: история Хаби Алонсо
В «Барселоне» задумались над возвращением Хави
Все материалы
Культура
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
«Каждая новая роль может оказаться последней»
Роберт Паттинсон о пытках на съемках, Бэтмене и «Маяке»
Звезда «Счастливы вместе» призналась в хранении кокаина и попросила о штрафе
«Я могу гнева с лихвой добавить»
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
Рэпер 5th Ward Weebie умер в 42 года
Кино на палочке
Минкульт ежегодно тратит по семь миллиардов на русские фильмы. Это полный провал
Бывший участник группы «140 ударов в минуту» поскользнулся, упал и умер
Все материалы
Интернет и СМИ
Уволенного за неправильно размещенное фото политика главреда вернули на работу
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Ведущий «Сам себе режиссер» рассказал о будущем после закрытия передачи
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Вслед за шоу «Сам себе режиссер» приостановили производство «Смехопанорамы»
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Смартфоны россиян атаковал опасный вирус
Все материалы
Ценности
Беременная плюс-сайз модель попозировала в купальнике ради рекламы
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной для календаря
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Стал известен будущий источник дохода покинувшей королевскую семью Меган Маркл
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Популярная американская модель вышла в свет в наряде российского бренда
Все материалы
Путешествия
Подросток больше суток провел среди снегов и выжил благодаря таймеру на телефоне
Сын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Отель предложил гостям попробовать детеныша шимпанзе
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Вдова командира украинского Boeing рассказала о нарушенной перед рейсом традиции
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Россияне не стали спасать провалившегося под лед на Байкале друга ради видео
Все материалы
Из жизни
Наглый кабан занял весь водопой и отказался уступать слону
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Крупный питон проглотил домашнюю кошку
Вампиры, убийства и исчезновения
Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
В России появилась новая порода собак
Великий обман
Меган Маркл покинула Великобританию после отречения от королевских привилегий
Все материалы
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
История восьми легендарных внедорожников
Land Cruiser, Defender, G-Class и другие знатные «проходимцы»
Самые ожидаемые автомобили 2020 года
Модели, с которыми нам уже не терпится познакомиться поближе
Toyota сделала маленький 272-сильный хэтчбек с полным приводом
Новый кроссовер Mazda CX-30 задерживается на пути в Россию
На АвтоВАЗе за 2019 год поймали почти 500 воров
Все материалы
Дом
Дома по цене iPhone научились строить в Италии
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Испорченный депутатом исторический особняк выставили на продажу
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Названы самые умные города мира
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы