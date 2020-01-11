После смерти правившего 50 лет султана на улицах Омана заметили бронетехнику

После смерти султана Омана Кабуса бен Саида на улицы выехала бронетехника. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Farhang F. Namdar.

На опубликованных пользователем сети кадрах видны бронеавтомобили. Отмечается, что, поскольку султан не оставил прямых наследников, процесс передачи власти может быть непростым. «Высока вероятность переворота», — говорится в сообщении.

Кабус бен Саид скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака. В стране объявлен трехдневный траур. Султан взошел на престол в 1970 году и правил государством на протяжении 50 лет.

Новым главой государства стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, занимавший ранее пост министра культуры. Он принес присягу в присутствии совета правящей семьи Омана.

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