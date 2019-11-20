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Названы наименее развитые страны мира

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Организация объединенных наций (ООН) представила список наименее развитых стран в мире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад организации.

В список вошли 47 государств. В основном это африканские и азиатские страны и островные государства. Среди них — Эфиопия, Мадагаскар, Афганистан, Уганда, Замбия, Бангладеш, Соломоновы Острова, Лаос, Камбоджа, Йемен, Бутан и другие.

Авторы доклада анализировали все страны на основании трех критериев: доход на душу населения, людские ресурсы и экономическая уязвимость.

В сентябре прошлого года ООН представила рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития. Всего в рейтинг вошло 189 государств — 59 высокоразвитых и 38 стран с низким уровнем развития. Первое место заняла Норвегия. В этой стране продолжительность жизни составляет чуть более 82 лет, средняя продолжительность обучения — около 12 лет, предполагаемая — чуть меньше 18 лет, а объем ВНП составил более 68 тысяч долларов.

Россия оказалась в рейтинге на 49-м месте, после Омана и перед Черногорией. Среднюю продолжительность жизни в России эксперты ООН оценили в 71 год, среднюю продолжительность обучения — в 12 лет, предположительную продолжительность — 15,5 лет, а ВНП на душу населения составил 24 тысячи долларов.

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