Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж

Стоимость поездки президента Украины Владимира Зеленского на «нормандский саммит» в Париже составила 1,6 миллиона гривен (4,28 миллиона рублей). Сумма расходов была раскрыта Государственным управлением делами в ответ на запрос 112.ua.

Предварительная оплата за авиаперевозку обошлась в 925,2 тысячи гривен. Остальные средства были потрачены на обеспечение визита официальной делегации во главе с Зеленским 8-10 декабря и «передовой группы» по подготовке визита.

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9 декабря в Париже состоялись переговоры «нормандской четверки» — лидеров Украины, России, Франции и Германии — посвященные урегулированию конфликта на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения украинских войск и сил самопровозглашенных республик Донбасса.

Во время «нормандского саммита» состоялась первая личная встреча Зеленского и президента России Владимира Путина. Она продолжалась более часа.

Следующий саммит «нормандской четверки» состоится через четыре месяца.

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