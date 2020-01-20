Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам украинского политика, президент России понимает его позицию о независимости Украины.
«Я не знаю, о чем он (Путин — прим. «Ленты.ру») думает. Он не сказал мне. Я полагаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове», — ответил Зеленский на вопрос о том, считает ли Путин, что «Украина — не страна».
При этом украинский лидер подчеркнул, что у него начался диалог с российским лидером. Зеленский отметил, что созданный формат уже привел к некоторым «чувствительным» решениям.
«Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о [встрече в] "нормандском формате". После этого произошел второй обмен пленным — самый большой подобный обмен», — напомнил президент Украины.
Ранее российский лидер впервые с 2013 года поздравил президента Украины. Путин и Зеленский провели телефонный разговор 31 декабря, в ходе которого обсудили обмен удерживаемыми лицами, который прошел 29 декабря, и составление списков для будущих обменов.