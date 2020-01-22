В офисе Зеленского рассказали о возможной встрече с Путиным

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле возможна. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Пресс-служба офиса уточнила, что переговоры президентов не планировались, однако они могут пересечься на полях Всемирного форума памяти Холокоста. Если это произойдет, Зеленский собирается обсуждать вопрос дальнейших обменов заключенными между Москвой и Киевом.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Киев запросил у Москвы встречу двух лидеров. Он подчеркнул, что российская сторона не отвечала отказом на запрос Киева о встрече Путина с Зеленским, однако с учетом графика продолжительные переговоры вряд ли возможны. По словам Ушакова, подобные предложения поступали от многих государств.

В конце прошлого года Зеленский заявлял, что хочет договориться с Путиным о новом обмене заключенными до января. По словам украинского лидера, желательно, чтобы он прошел в формате «всех на всех».

Последний обмен осужденными между Россией и Украиной состоялся в сентябре. В рамках него в Киев вернулись задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки и осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, а в Москву отправились главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, свидетель по делу о сбитом в Донбассе Boeing Владимир Цемах и другие.

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