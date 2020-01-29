Израиль упрекнули в дружбе с поддерживающим Иран Путиным

Израиль невольно помогает Ирану укрепить свои позиции в ближневосточном регионе, отказываясь накладывать какие-либо санкции на Россию и продолжая дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным, который поддерживает Тегеран. В этом израильские власти упрекнул бывший советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью израильскому изданию Globes.

«Путин может придти в "Яд Вашем" (мемориальный комплекс истории холокоста — прим. «Ленты.ру») и позиционировать себя как друга, который сочувствует Израилю, однако в то же время продолжать каждый день подрывать безопасность Израиля, поддерживая Иран», — пояснил Макмастер.

Он также выразил недоумение по поводу того, что Израиль продолжает сотрудничество в области технологий, научных разработок, кибербезопасности и бизнеса со страной, которая представляет собой наибольшую угрозу его кибербезопасности.

Макмастер добавил, что подобные близкие отношения между Израилем и Россией, вероятно, обусловлены тем, что Израиль боится, что США откажутся и дальше вовлекаться в решение существующих в регионе проблем и уже начали постепенно уходить с Ближнего Востока. При этом бывший советник заверил, что такие опасения беспочвенны.

«Этому нет никаких доказательств. Это неправильно, и этого не происходит», — подчеркнул он. Макмастер уточнил, что для союзников США в регионе естественно думать, что Вашингтон должен делать больше для борьбы с иранской угрозой. «Но просить помощи и одновременно помогать нашим врагам — это совершенно другое дело, я считаю, что это неразумно», — отметил Макмастер, комментируя политику израильских властей.

23 января Владимир Путин посетил Израиль на День памяти жертв холокоста. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Кроме того, российский лидер принял участие в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. После этого в Польше выразили обеспокоенность теплым приемом Путина в Израиля и возмутились тем, что мировые лидеры встречали российского президента как равноправного.

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