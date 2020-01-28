Нетаньяху лично расскажет Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после своего визита в США приедет в Москву, чтобы лично рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте обозреватель The Jerusalem Post Лахав Харков (Lahav Harkov).

Кроме того, журналистка намекнула, что в Израиль из Москвы вместе с премьер-министром отправится осужденная в России за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал для нее рекомендацию комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья.

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Американский лидер Дональд Трамп и Нетаньяху обсудили план по мирному урегулированию во время совместной встречи в Белом доме 28 января. По словам близких к президенту США источников, «сделка века» предполагает аннексию палестинских земель Израилем в обмен на мир.

Предполагается, что план положит конец палестино-израильскому конфликту. Согласно сделке, Западный берег реки Иордан могут сдать Израилю — это будет означать, что мировой общественности и Палестине придется признать оккупацию района легитимной.

В российском МИД решение США по «сделке века» раскритиковали: замглавы министрества Михаил Богданов считает, что американская сторона должна была проконсультироваться с Палестиной во время разработки плана по урегулированию.

В Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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