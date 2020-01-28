США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир

«Сделка века», детали которой вскоре планирует раскрыть президент США Дональд Трамп, предполагает аннексию палестинских земель Израилем в обмен на мир. Об этом рассказали близкие к американскому лидеру источники, сообщает газета The New York Times.

План должен положить конец палестино-израильскому конфликту. Источники подчеркнули, что согласно «сделке века» большую часть Западного берега реки Иордан могут сдать Израилю. Это будет означать, что мировой общественности и Палестине придется признать оккупацию района легитимной.

Отмечается, что палестинская сторона может выступить против плана, даже несмотря на предложение американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов. The New York Times подчеркивает, что Трамп понимает это: однако ему важно, чтобы сделка сыграла на руку в деле по импичменту.

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Ранее 28 января американский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной встречи обсудили план по мирному урегулированию. Помимо этого, американский президент также встретился с политическим оппонентом Нетаньяху — лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем.

В начале сентября 2019 года Нетаньяху обещал, что аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан. Премьер назвал этот регион критически важным для безопасности Израиля.

В Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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