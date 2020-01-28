Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной встречи обсудили так называемую сделку века. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает ТАСС.

Лидеры двух стран обсудили план Трампа по ближневосточному урегулированию, а также двусторонние и региональные вопросы. Помимо этого, американский президент также встретился с политическим оппонентом Нетаньяху — лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем.

Ранее стало известно, что Трамп дал Израилю шесть недель на реализацию плана по примирению с Палестиной.

Так называемую «сделку века», направленную на урегулирование палестино-израильского конфликта, Белый дом анонсировал в апреле 2019 года. США планируют разделить Иерусалим и создать палестинское государство. 23 июня было выдвинуто предложение выделить на реализацию данного проекта 50 миллиардов долларов.

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