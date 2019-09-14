Трамп обсудил с Нетаньяху заключение договора о взаимной обороне США и Израиля

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили возможность продвижения по вопросу договора о взаимной обороне США и Израиля. Как утверждает Трамп, соглашение еще больше укрепит союз между странами.

«Рассчитываю продолжить эти обсуждения после выборов в Израиле, когда мы встретимся в ООН позднее в этом месяце!» — написал он.

В апреле текущего года Белый дом анонсировал так называемую сделку века, направленную на урегулирование палестино-израильского конфликта. США планируют разделить Иерусалим и создать палестинское государство. 23 июня было выдвинуто предложение выделить на реализацию данного проекта 50 миллиардов долларов.

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