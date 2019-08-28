США назвали срок публикации «сделки века»

Соединенные Штаты откладывают публикацию своего плана примирения Израиля и Палестины до момента, когда в Израиле пройдут выборы. Об этом у себя в Twitter сообщил спецпредставитель президента США Джейсон Гринблатт.

«Мы решили, что не будем публиковать свое видение мира (или его части) до того, как пройдут израильские выборы», — сказано в посте Гринблатта. Речь идет о выборах 17 сентября, на которых премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во многом полагается на выстроенную связь с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее 28 августа израильский писатель Рон Крониш высказал мнение, по которому для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта требуется, чтобы Трамп покинул свою должность — он якобы занимает слишком произраильскую позицию.

В апреле текущего года Белый дом анонсировал так называемую сделку века, направленную на урегулирование палестино-израильского конфликта. США планируют разделить Иерусалим и создать палестинское государство. 23 июня было выдвинуто предложение выделить на реализацию данного проекта 50 миллиардов долларов.

В декабре 2017 года Дональд Трамп признал столицей Израиля Иерусалим, несмотря на то, что ООН считает официальным центром страны Тель-Авив.

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