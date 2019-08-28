Израиль задумал массовое переселение палестинцев

Совету по национальной безопасности Израиля поручили разработать план, который побудит жителей сектора Газа покинуть свои дома и переехать в арабские или другие страны. Об этом сообщает издание Al-Monitor.

Отмечается, что авторы плана пока не нашли страну, готовую принять потенциальных эмигрантов. По данным источников издания в правительстве страны, в 2018 году израильские власти получили множество заявлений от жителей Газа, желающих уехать за границу. Большинство из них — молодые люди, у которых есть готовые их принять родственники, в основном в Европе, Канаде и Австралии.

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Автор материала Йосси Бейлин указывает на сходство этого плана с тем, что описывал президент частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас в своей книге «По секретным каналам». Он писал, что в начале 1970-х наткнулся на статью, в которой говорилось, что большинство населения Израиля составляли еврейские мигранты из арабских стран. Это натолкнуло его на идею плана по урегулированию палестино-израильского конфликта: Организация освобождения Палестины (ООП) призовет все арабские страны вернуть евреев на земли, где они родились и выросли. Аббас призвал Египет, Ирак, Тунис, Марокко и Йемен заявить о готовности принять мигрантов. Страны не ответили отказом, однако не проявили заинтересованности в этом вопросе.

Похожая идея о переселении народа звучала и в 1949 году, после войны за независимость Израиля. Правительство страны тогда обдумывало идеи о судьбе арабских граждан нового государства. План о добровольном переселении обсуждался сразу после шестидневной войны 1967 года уже в отношении палестинских жителей Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Предполагалось, что палестинцы, которые согласятся переехать в Южную Америку, получат выплаты, однако тогда было мало желающих покинуть свои дома.

Журналист отмечает, что автор новой идеи о переселении палестинцев, вероятно, плохо знаком с историей Израиля и Палестины. Бейлин подчеркивает, что идеи о добровольном переселении никогда не были успешными.

Государство Палестина было провозглашено в 1988 году. В него входят территории на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Палестина как государство признана 135 странами, среди которых Россия. Де-факто значительная часть Палестины находится под контролем Израиля.

Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным.

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