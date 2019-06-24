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«Сделку века» назвали взяткой

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Махмуд Аббас

«Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) отвергло план США по урегулированию арабо-израильского конфликта, предполагающий привлечение 50 миллиардов долларов для развития Палестины. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает Ynetnews.

В ФАТХ назвали ближневосточный план Белого дома «взяткой палестинскому народу», которая «основана на арабских деньгах». Организация считает, что предложение США может положить конец надеждам палестинцев на по-настоящему независимое государство.

Экономическая часть американского плана по урегулированию арабо-израильского конфликта была обнародована 23 июня. В его рамках Белый дом предложил инвестировать непосредственно в Палестину более 27,5 миллиарда долларов и потратить в сумме 22,8 миллиарда на палестинцев, проживающих в Египте, Иордании и Ливане. По расчетам авторов плана, в результате ВВП Палестины увеличится в два раза, а безработица сократится до минимума. Средства было предложено привлечь из открытых и частных источников.

Палестинские политики, в том числе президент частично признанного Государства Палестина и председатель ФАТХ Махмуд Аббас, сразу же отвергли данную инициативу.

Финансовая часть стала первой официальной информацией о плане США, который известен как «сделка века». Остальные подробности программы до сих пор не обнародованы, но в прессе циркулируют некоторые ее детали. План готовится Вашингтоном с начала президентского срока Дональда Трампа, однако палестинская сторона еще в декабре 2017 года отказалась от участия Соединенных Штатов в урегулировании после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.

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