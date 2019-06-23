США пообещали дать на «сделку века» 50 миллиардов долларов

Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать в Палестину и соседние арабские страны около 50 миллиардов долларов в рамках плана урегулирования арабо-израильского конфликта, известного как «сделка века». Об этом сообщает Associated Press.

Вашингтон сделал такое предложение за два дня до начала конференции «От мира — к процветанию» в Бахрейне, где будет обсуждаться экономическая сторона американского плана. США предлагают вложить в палестинские территории более 27,5 миллиарда долларов, а на палестинцев в Египте, Иордании и Ливане потратить 9,1, 7,4 и 6,3 миллиарда соответственно.

По плану, разработанному зятем и советником Трампа по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером, 179 проектов должны будут увеличить ВВП Палестины в два раза и сократить безработицу до минимума, обеспечив не менее миллиона рабочих мест. Их предполагается финансировать как из публичных, так и из частных источников.

Материалы по теме Израиль? Нет, спасибо Ненависть к евреям объединила черных, геев, мусульман и любителей свастики

Американская сторона планирует создать для этой цели специальный фонд, который будет распределять деньги в такие отрасли, как здравоохранение, образование, энергетика, туризм и земледелие. В Белом доме этот план назвали «самой амбициозной за всю историю попыткой помочь палестинскому народу».

Обнародование этих данных не изменило позицию палестинских властей, которые ранее не стали отправлять своих представителей на конференцию в Бахрейн. «Пока нет политического решения — мы не будем обсуждать экономическую сторону вопроса», — заявил президент частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас.

К нему присоединились и другие палестинские политики: по их словам, палестинцам требуются не американские деньги, а «избавление от израильской оккупации» и план США, очевидно, создавался в интересах еврейского государства.

21 мая представители исламистской организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) в Иордании вышли на массовую акцию протеста против участия страны в обсуждении «сделки века». Ранее плану предрекли провал представители иранского Корпуса стражей исламской революции: по их словам, палестинское сопротивление не только не пойдет на сделку, но и будет готово ответить «предателям, налаживающим связи с сионистами».

Материалы по теме Женский сектор Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов

7 мая были обнародованы политические детали плана Трампа. Предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства Новая Палестина, куда войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа — кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Блок еврейских поселений, к которому присоединят изолированные поселения, будет принадлежать Израилю.

Белый дом готовит этот план с начала президентского срока Трампа. Подробности программы до сих пор полностью не опубликованы. Палестинцы, однако, отказались от участия США в урегулировании конфликта еще в декабре 2017 года, когда Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля.

Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!