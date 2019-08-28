Уход Трампа назвали условием разрешения палестино-израильского конфликта

Израильский писатель и раввин Рон Крониш назвал одним из условий для разрешения палестино-израильского конфликта уход Дональда Трампа с поста президента США. Об этом он рассказал изданию The Times of Israel.

США нужен новый лидер, считает писатель. Он добавил, что Трамп поддерживает в конфликте только израильское правительство, что, по его мнению, неверно.

Крониш напомнил, что ранее посредниками для заключения мирных договоров между Израилем и Палестиной выступали именно американские президенты. 42-й президент США Билл Клинтон в 1993 году стал инициатором соглашения в Осло между израильским премьер-министром Ицхаком Рабином и президентом Палестинской национальной администрации Ясиром Арафатом. Писатель предположил, что так будет и в будущем — новое правительство США, по его мнению, сыграет роль в примирении государств.

Мир между Палестиной и Израилем настанет после заключения соглашения между коренными народами, полагает Крониш. Писатель заявил, что нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер Палестины Махмуд Аббас некомпетентны и не желают значимым образом продвигаться к мирному соглашению.

И израильскому, и палестинскому народам нужно избрать новых лидеров, отмечает раввин. Он приводит в пример Египет и Иорданию, которые установили мирные соглашения с Израилем и обеспечили себе стабильное существование. В 1979 году в Вашингтоне премьер-министр Израиля Менахем Бегин и президент Египта Анвар Садат подписали договор о мире между странами. Иордания заключила мирный договор с Израилем в 1994 году, при соглашении присутствовали премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и король Иордании Хусейн I, а также Билл Клинтон.

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Кроме того, автор статьи говорит о новом поколении, уставшем от прошлого, которое поможет примирить народы Израиля и Палестины.

В апреле текущего года Белый дом анонсировал «сделку века», направленную на урегулирование палестино-израильского конфликта. США планируют разделить Иерусалим и создать палестинское государство. 23 июня было выдвинуто предложение выделить на реализацию данного проекта 50 миллиардов долларов.

В декабре 2017 года Дональд Трамп признал столицей Израиля Иерусалим, несмотря на то, что ООН считает официальным центром страны Тель-Авив.

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