Израильская общественность имеет право знать, какие цели намерено преследовать правительство и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в войне с Ираном, неизбежность которой в последнее время ощущается острее, чем когда-либо. Об этом пишет The Times of Israel.

В частности, властям следует четко изложить, к чему стремится Израиль, планируется ли смена иранского режима, какую цену за это заплатят жители страны, смогут ли они рассчитывать на поддержку со стороны США и, наконец, какие будут представлены дипломатические и стратегические альтернативы.

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

Автор материала, бывший замглавы израильского Совета национальной безопасности Эран Эцион подчеркивает, что в течение последних нескольких месяцев Израиль движется в двух параллельных друг другу, но одинаково тревожных направлениях. С одной стороны, власти расширяют площадь ударов по иракской и, возможно, по ливанской территории, пытаясь таким образом компенсировать свой провал в кампании против присутствия Ирана в Сирии.

С другой — происходит активное «разъедание» государственной системы правления и баланса сил между властями, а также систематический подрыв профессиональных структур и спецслужб.

Эксперт настаивает на том, что эту разрушительную кампанию следует прекратить после завершения парламентских выборов, запланированных на сентябрь текущего года, — и министрами должны стать лица, достойные своих должностей. «В противном случае мы внезапно обнаружим, что вынуждены играть в "ближневосточные шахматы", будучи вооруженными не чем иным, как костями для игры в нарды», — указано в тексте.

Материалы по теме «Не все евреи умные» Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках

В арабских странах недавние действия Израиля — ракетный удар по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку, нанесенный 25 августа — сочли объявлением о начале вооруженного конфликта, пишет «Коммерсантъ». В свою очередь израильские вооруженные силы распространили версию о том, что атака была превентивной, и над ливанским Бейрутом могли упасть иранские летательные аппараты, которые, вероятно, использовались против израильтян. В ответ в Иране пообещали сбивать все израильские беспилотники, а в ливанском исламистском движении «Хезболла» посоветовали властям обратиться к США с просьбой «обуздать Израиль».

Израиль неоднократно предупреждал, что не допустит иранского присутствия как в Ираке, так и в Сирии. Еврейское государство не отрицает удары с воздуха по складам с вооружением ополчения в Ираке. Россия сотрудничает с Израилем в вопросе урегулирования ситуации в Сирии, а также заявляет о готовности способствовать диалогу между Ираном и Израилем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!