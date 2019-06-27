Подход США к «сделке века» сочли вредным

Акцентирование внимания на экономической части плана США по урегулированию арабо-израильского конфликта, известного как «сделка века», не принесет положительных результатов. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В ведомстве считают, что на проведенном 25-26 июня в Бахрейне международном семинаре, который был созван США, «сознательно выведена за скобки ключевая задача перезапуска прямых палестино-израильских переговоров». При этом основной упор делался именно на предложение о выделении 50 миллиардов долларов.

«Такой подход представляется контрпродуктивным», — отмечается в заявлении. МИД подчеркивает, что без политического плана экономические выгоды не смогут помочь в реализации как желаний палестинского народа, так и в обеспечении безопасности Израиля.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва озабочена «попытками Соединенных Штатов продвигать келейно разработанные идеи».

25 июня «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) отвергло план и назвало его «взяткой палестинскому народу», которая «основана на арабских деньгах».

Экономическая часть американского плана по урегулированию арабо-израильского конфликта была обнародована 23 июня. В его рамках Белый дом предложил инвестировать в палестинцев 50 миллиардов долларов. Финансовая часть стала первой официальной информацией о «сделке века». Остальные подробности до сих пор не обнародованы, но в прессе циркулируют некоторые детали ее политической части.

План готовится Вашингтоном с начала президентского срока Дональда Трампа, однако палестинская сторона еще в декабре 2017 года отказалась от участия Соединенных Штатов в урегулировании после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.

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