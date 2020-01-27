Трамп рассказал о сроках примирения Израиля и Палестины

Американский президент Дональд Трамп рассказал о сроках «сделки века», которая должна примирить Израиль и Палестину. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в американском правительстве сообщает Reuters.

«У вас есть шесть недель, чтобы реализовать этот план», — цитирует источник американского лидера. С такими словами он якобы обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его сопернику на выборах 2 марта, лидеру оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.

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В начале недели Трамп проведет встречи с премьером и лидером оппозиции. Они обсудят детали «сделки века» и сроки ее реализации.

Затем Трамп и Нетаньяху выступят в Белом доме, где раскроют подробности плана по мирному урегулированию. Reuters указывает, что такие заявления могут сыграть ему на руку в деле по импичменту.

В конце января вопрос отстранения Трампа от должности передали в Сенат. Процедуру инициировала палата представителей Конгресса США в конце сентября прошлого года, поводом стал телефонный разговор американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

В апреле 2019 года Белый дом анонсировал так называемую «сделку века», направленную на урегулирование палестино-израильского конфликта. США планируют разделить Иерусалим и создать палестинское государство. 23 июня было выдвинуто предложение выделить на реализацию данного проекта 50 миллиардов долларов.

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